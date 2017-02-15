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Zonguldak’ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

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Zonguldak’ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akşam saatlerinden aniden etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yolun tamamen karla kaplanması üzerine, bazı araçlar kaydı. Trafik ekipleri gece saatlerinde TIR'ların geçişine izin vermedi. Kayan araçlar nedeniyle yol zaman zaman ulaşıma kapandı ve uzun araç konvoyu oluştu. Kayan araçların kenara çekilmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşım trafiğe açıldı.

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