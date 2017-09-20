Zonguldak’ta Orman Yangını

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Pürenkaya mevkiinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Pürenkaya mevkiinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın gündüz saatlerinde meydana geldi. Pürenkaya mevkiindeki çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın devam ediyor. Kısa sürede büyüyen yangına Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin yanı sıra ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken orman işçileri ve köylüler de destek veriyor.

Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek "Arazi şartları nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çekiliyor" dedi.