Zonguldak’ta Polis Ve Jandarmadan "Huzur" Uygulaması

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde "huzur" uygulaması yaptı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde "huzur" uygulaması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada ekipler şüpheli görülen her şeyi didik didik aradı.

81 ilde üçüncüsü yapılan huzur uygulaması, Zonguldak'ta da eş zamanlı olarak yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında araçları durdurarak inceleme yaptı. 15 kontrol noktasında 300 jandarma ekibi, 100'ü aşkın polis ekibi araç içi inceleme ve kimlik sorgulaması yaptı. Uygulama yaklaşık 2 saat sürdü. Kontrol noktasında güzergah değiştiren bir aracın sürücüsü ise ekiplerce durduruldu. Araç sürücüsüne kontrol noktasından neden geçmediği sorulduğunda ise sürücü aracı yeni aldığını ve endişelendiği yanıtını verdi. Kontrol noktasında durdurulan bir sürücü ise aracını iterek çalıştırmaya çalıştı. İlginç görüntülere de sahne olan uygulama sona erdi.