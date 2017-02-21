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Zonguldak’ta Taksici Cinayeti

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Zonguldak’ta Taksici Cinayeti
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taksicilik yapan Sezai Kıyılıoğlu, yol kenarında ölü bulundu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taksicilik yapan Sezai Kıyılıoğlu, yol kenarında ölü bulundu. Başından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Kıyılıoğlu cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde yaşandı. Yol kenarında bir kişinin yattığını fark eden vatandaşlar jandarmayı arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin tabanca ile başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Taksi şoförü olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Sezai Kıyılıoğlu'nun öldürülmesi ile ilgili olarak kaçmaya çalışan V.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.

"Önce öldürdü sonra yakmak istedi"

İddiaya göre arkadaş oldukları ve en son dün akşam ormanlık alanla görüştükleri öğrenilen iki arkadaş alacak verecek meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Büyüyen tartışma sonrası V.E.; yanında götürdüğü av tüfeği ile taksi şoförü Sezai Kıyılıoğlu'yu başına ateş ederek öldürdü. Şüpheli V.E.'nin, tabanca ile öldürdüğü taksi şoförünü dere yatağına atarak çuvalla yakmak istediği iddia edildi. Olay yerinden taksi şoförünün aracıyla uzaklaşan V.E., köy girişinde aracı bıraktığı öğrenildi.

Olaydan sonra bugün öğle saatlerinde yakalanan Şüpheli V.E., ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüphelinin Jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor.

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