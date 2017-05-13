Zonguldak’ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozlu ilçesine bağlı Uzungüney köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz belirlenemediği 34 GG 472 plakalı otomobil, aniden fren yapan önündeki araca çarptı. Kazada Mustafa U., Nidanur U., Tubanur U. ve Saime U. ile ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.