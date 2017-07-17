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Zonguldak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Zonguldak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Zonguldak'ta polis, iki mahalleye düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ta polis, iki mahalleye düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'nde M.S'ye ait evde uyuşturucu içildiği ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi. Eve yapılan baskında M.S., S.Ö. ve A.K. gözaltına alındı. Zanlılardan M.S. ve A.K., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Meşrutiyet Mahallesi'nde ormanlık alanda uyuşturucu içildiği ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye yaptıkları operasyonda ise 3 kişi uyuşturucu kullanırken yakalandı. Gözaltına alınan M.B, H.G. ve H.K.'nın üzerlerinde yapılan aramada 1 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucuyu R.Ö. isimli şahıstan aldıklarını söylemeleri üzerine polis, R.Ö'nün evine baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda 5 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan M.B, H.G. ve H.K. serbest bırakılırken, R.Ö. adliyeye çıkartıldı. Hakim karşısına çıkan R.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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