Zonguldak’ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren KOM ekipleri, N.C. (34) ile S.S.'yi yakaladı. İki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 35 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.