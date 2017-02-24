Zonguldak’ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren KOM ekipleri, N.C. (34) ile S.S.'yi yakaladı. İki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 35 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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