Zonguldak’ta Vergi Haftası Kutlanacak

28. Vergi Haftası, Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 27 Şubat 2017 günü saat 10.00'da Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlanacak olan...

28. Vergi Haftası Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

28. Vergi Haftası, Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 27 Şubat 2017 günü saat 10.00'da Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlanacak olan kutlama programı Valilik makamı ziyareti ile devam edecek. Vergi Dairesi Başkanlığınca SMMO, TSO, ZESOB ziyaretleri gerçekleştirilecek.

28. Vergi Haftasında okullarda "vergi" konulu bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. İl merkezi ve ilçelerdeki vergi rekortmenlerine plaket takdimi yapılacak.