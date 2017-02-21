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Zonguldak’ta "Ya Sev Ya Hamlet“ Oyunu Sergilendi

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Zonguldak’ta "Ya Sev Ya Hamlet“ Oyunu Sergilendi
Zonguldak Sanat Tiyatrosu tarafından " Ya Sev Ya Hamlet " tek kişilik Arabesk Kabaresi Atatürk Kültür Merkezi salonunda tiyatro severlerin karşısında sahnelenerek...

Zonguldak Sanat Tiyatrosu tarafından " Ya Sev Ya Hamlet " tek kişilik Arabesk Kabaresi Atatürk Kültür Merkezi salonunda tiyatro severlerin karşısında sahnelenerek izleyenler tarafından bol alkış topladı.

Levent Tülek'in yazdığı Erhal Koltuk'un Yönetip oynadığı ve Genel Sanat Yönetmenliğinin Yaşar Kapucu'nun yaptığı "Ya Sev Ya Hamlet " tek kişilik arabesk kabaresi sanat severlerle buluştuğu gecede Hamit hikayesini anlatan ve yaklaşık sahnede bir buçuk saat kalan deneyimli usta tiyatrocu Erhal Koltuk, oynadığı oyunda Hamit'in cezaevinde kaldığı yıllarda Wilkiam Shakespeare'nin hamlet kitabı ile karşılaşır. Hamit kitap okumaya başlayınca farklı bir karaktere girer. Kitaba devam ederken delikanlı Hamit, kendisi ile hamleti kıyaslamaya başlar. Bu kıyaslamada kimin daha delikanlı ve cesur olduğunu ispat etmeye çalışan Hamit izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürerek sanat severlere unutulmaz bir gece yaşatarak bol alkış topladı.

Zonguldak’ta "Ya Sev Ya Hamlet“ Oyunu Sergilendi

Zonguldak’ta "Ya Sev Ya Hamlet“ Oyunu Sergilendi

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