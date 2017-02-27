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Zonguldak’ta Yoğun Sis

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Zonguldak’ta Yoğun Sis
Zonguldak'ta yoğun sis bu sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Kentin bazı noktalarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Zonguldak'ta yoğun sis bu sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Kentin bazı noktalarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Zonguldak kent merkezinde yoğun sis sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Özellikle kentin alçak kesimlerinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Kent, adeta sis bulutları arasında kayboldu. Hava sıcaklığının 13 dereceye ulaştığı kent merkezinde deniz ulaşımı adeta durma noktasına geldi. Martılar da denizde görsel şölen oluşturdu. Balıkçı tekneleri ise sis nedeniyle denize açılamadı.

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