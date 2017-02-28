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Zonguldak’ta Yoğun Sis Etkisini Sürdürüyor

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Zonguldak’ta Yoğun Sis Etkisini Sürdürüyor
Zonguldak'ta dün başlayan yoğun sis bu sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor.

Zonguldak'ta dün başlayan yoğun sis bu sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Kentin bazı noktalarında görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Zonguldak kent merkezinde dünden beri etkili olan yoğun sis sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Özellikle kentin alçak kesimlerinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürürken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sisin etkisiyle hava sıcaklığının 8 dereceye ulaştığı kent merkezinde deniz ulaşımı adeta durma noktasına geldi.

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