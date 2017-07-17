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Zonwos’tan Şehit Ve Gazi Ailelerine Yemek İkramı

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Zonwos’tan Şehit Ve Gazi Ailelerine Yemek İkramı
Zonguldak Vosweoğan Derneği tarafından Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki şehit ve gazi ailelerine yönelik yemek ikramı gerçekleştirildi.

Zonwos tarafından şehit ve gazi ailelerine yemek verildi.

Zonguldak Vosweoğan Derneği tarafından Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki şehit ve gazi ailelerine yönelik yemek ikramı gerçekleştirildi. Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Şenlikleri kapsamında hayata geçirilen programda Devrek'te ikamet eden şehit ve gazi ailelerine yönelik yemek ikramında bulunuldu. Birçok ilden yaklaşık 120 Woswağenin katıldığı etkinlikle ilgili bilgi veren Zonguldak Voswağen Dayanışma Derneği Başkanı Melih Öztürk," Bu yıl ilk kez düzenlendiğimiz etkinliğe Devrek'ten başlamış bulunmaktayız. Ordu, samsun, Fatsa, Düzce, Ankara, İstanbul, Sakarya Karabük il ve ilçelerinden katılan yaklaşık 120 araç ile turumuza başlamış bulunmaktayız. Devrek Belediyesinin de katkıları düzenlenen yemekte ilçemizde bulunan şehit ve gazi aileleri ile bir araya bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Turlarımıza Zonguldak'ın bazı ilçe ve beldelerinde etkinliklerimiz olacak katkılarından dolayı geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Egemenlik Mesire Alanında düzenlenen etkinliğe; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Zonwos’tan Şehit Ve Gazi Ailelerine Yemek İkramı

Zonwos’tan Şehit Ve Gazi Ailelerine Yemek İkramı

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