  • BIST 93.928
  • Altın 140,045
  • Dolar 3,5451
  • Euro 3,8961
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

ZOR MAÇ KUTLUKENT’İN

»
ZOR MAÇ KUTLUKENT’İN
Okul sporları küçük erkekler futsal il birinciliğinde oynanan maçta Tekkeköy Kutlukent İlköğretim Okulu, rakibi Bafra Nazmiye Demirel İlköğretim Okulu’nu 2-1 mağlup etti

Küçük erkekler futsal il birinciliğinde heyecan sürüyor. Canik Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Tekkeköy Kutlukent İlköğretim Okulu ile Bafra Nazmiye Demirel İlköğretim Okulu karşı karşıya geldi. İki takımda mücadeleye kontrollü başlarken, ilerleyen dakikalarda üstünlüğü eline alan Tekkeköy temsilcisi ilk devreyi Muhammet’in golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede de üstün oyun sergileyen Tekkeköy Kutlukent Ortaokulu İbrahim’in golüne engel olamadı (1-1). Tekkeköy temsilcisi Mert’in golü ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

okul-maci-(1).jpgokul-maci-(2)-001.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güreşte Tokat damgası05 Mayıs 2017 Cuma 19:29
  • Ligin dibi alev alev05 Mayıs 2017 Cuma 00:02
  • 6 PUAN ALIRSAK DÜŞMEYİZ05 Mayıs 2017 Cuma 00:02
  • Samsunspor ile Giresunspor 46’ncı kez karşı karşıya05 Mayıs 2017 Cuma 00:02
  • HAKEMLERİN ZORLU SINAVI04 Mayıs 2017 Perşembe 19:20
  • SUTOPU ANALİG İLK KEZ DÜZENLENDİ04 Mayıs 2017 Perşembe 19:18
  • Türkiye'nin en yaşlı 'spor ligi'04 Mayıs 2017 Perşembe 19:16
  • Bakan Çağatay Kılıç, Millilerle buluştu04 Mayıs 2017 Perşembe 19:15
  • TAM 11 YIL SONRA 6 GOL BİRDEN YEDİK04 Mayıs 2017 Perşembe 00:04
  • BRANDS YABANCI SINIRLAMASINA TAKILDI04 Mayıs 2017 Perşembe 00:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti