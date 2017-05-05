ZOR MAÇ KUTLUKENT’İN

Okul sporları küçük erkekler futsal il birinciliğinde oynanan maçta Tekkeköy Kutlukent İlköğretim Okulu, rakibi Bafra Nazmiye Demirel İlköğretim Okulu’nu 2-1 mağlup etti

Küçük erkekler futsal il birinciliğinde heyecan sürüyor. Canik Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Tekkeköy Kutlukent İlköğretim Okulu ile Bafra Nazmiye Demirel İlköğretim Okulu karşı karşıya geldi. İki takımda mücadeleye kontrollü başlarken, ilerleyen dakikalarda üstünlüğü eline alan Tekkeköy temsilcisi ilk devreyi Muhammet’in golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede de üstün oyun sergileyen Tekkeköy Kutlukent Ortaokulu İbrahim’in golüne engel olamadı (1-1). Tekkeköy temsilcisi Mert’in golü ile mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.