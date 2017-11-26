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Zor şartlarda yaşama 'sıcacık bir yuva'

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Zor şartlarda yaşama 'sıcacık bir yuva'
Tekkeköy Belediyesi, yaşamanın imkansız olduğu zor şartlar içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışan bir anne ile evladını sıcacık bir yuvaya kavuşturdu. Başkan Togar, "Sözde değil, özde sosyal belediyecilik anlayışını benimsiyoruz" dedi

Samsun'un Tekkeköy İlçesi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarının her daim yanlarında olmaya, kol kanat germeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını her alanda gerçekleştiren Tekkeköy Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine her ay erzak yardımı, kış aylarında yakacak yardımı, ramazan aylarında gıda yardımı, tekerlekli sandalye, ev tadilatı ve onarımı, hasta bakım yardımı, sıcak yemek yardımı, evde kuaförlük hizmeti gibi daha bir çok yardım faaliyetlerinin yanında oturulamayacak durumdaki evlerin yerine prefabrik ve konteyner evler yaparak, ailelere sıcacık 'yaşanabilir mekanlar' kazandırıyor.

BİR PREFABRİK EV DAHA
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bugüne kadar ilçemizde on dört adet prefabrik ev inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. Bugün burada yaşamanın imkansız olduğu zor şartlar içersinde hayatlarını sürdürmeye çalışan bir ana ile evladını sıcacık bir yuvaya daha kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapmış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Özkan ŞENGÜN

tekkekoy-prefabrik-ev3.jpgTekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

 

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