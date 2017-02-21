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Zoran Barisic, İlk İdmanına Çıktı

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Zoran Barisic, İlk İdmanına Çıktı
Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesinin ardından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Avusturyalı Zoran Barisic, takımla ilk idmanına...

Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesinin ardından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Avusturyalı Zoran Barisic, takımla ilk idmanına çıktı.

Hafta sonu sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Zoran Barisic ile hazırlanan kırmızı-mavili ekipte, hafif sakatlığı bulunan Tanase takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, takımın yeni hocası Zoran Barisic'in geçen hafta sonu takımı Antalya'da tribünde izlediğini, bugün ise Karabük'te takımla birlikte ilk idmanına çıktığını söyledi.

Gül, 1-0 mağlup oldukları Antalyaspor maçının deplasmanda oynadıkları en iyi maçlardan bir tanesi olduğunu belirterek, "Deplasmanda oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Ama ne yazık ki iyi oyunu neticeye çeviremedik. Deplasman şansızlığımız bir nevi devam etti. Önümüzde içeride oynayacağımız Gençlerbirliği maçı var. İçerideki maçlarda başarımız belli, kendimize özellikle iç sahada çok güveniyoruz. Bir an evvel ligde tutunacak puanlara ulaşmak istiyoruz. Bu manada hedefimiz Gençlerbirliği maçında 3 puan. Yeni hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızın da desteği ile pazar günü sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Barisic'in teknik ekibinde ise şu isimler yer alıyor; "Murat Topal, Norbert Schweitzer, Dean Racunica, Robert Pezely, Şener Gençtürk, Ufuk Karakoç"

Zoran Barisic, İlk İdmanına Çıktı

Zoran Barisic, İlk İdmanına Çıktı

Zoran Barisic, İlk İdmanına Çıktı

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