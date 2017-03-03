Zoran Barisic: "Kardemir Karabükspor’a Konsantreyim"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, tamamen Kardemir Karabükspor'a konsantre olduğunu belirterek, Igor Tudor'un Galatasaray'a gidişinin kendisine...

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, tamamen Kardemir Karabükspor'a konsantre olduğunu belirterek, Igor Tudor'un Galatasaray'a gidişinin kendisine sorulması gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Zoran Barisic, maç sonu açıklamalarda bulundu. Kısa süren toplantıda Barisic, galibiyetten dolayı Trabzonspor'u tebrik ettiğini belirterek, "İlk yarı organizeydik. Oyunu iyi getiriyorduk. 0-0 berabereyken yakaladığımız pozisyonu değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Onun ardından bir gol yedik" dedi.

Kardemir Karabükspor'a geliş süreci ve Teknik Direktör Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesinin sorulması üzerine Zoran Barisic, "Igor Tudor'u yaptığı işlerden ötürü tebrik ediyorum. Ben Kardemir Karabükspor'un hocasıyım. Tamamen takıma motivasyonumu vermiş durumdayım. İleride ne olur bilmeyiz. Aslında bunu Igor Tudor'a sormanız gerekiyor. Ben Kardemir Karabükspor'un hocası Zoran Barisic'im" ifadelerini kullandı.