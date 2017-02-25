Zorlu Maç Öncesinde Eskişehirspor’a Taraftar Dopingi

Yaklaşık bin Eskişehirspor taraftarı, tesislere gelerek yaktıkları meşalelerle şampiyonluk şarkıları söyledi.

Yaklaşık bin Eskişehirspor taraftarı, tesislere gelerek yaktıkları meşalelerle şampiyonluk şarkıları söyledi.

Eskişehirspor'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı. Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor'da, taraftarlar da her fırsatta takımlarına destek olmaya devam ediyor. TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde ağırlayacağı Ümraniyespor maçı öncesi oyunculara destek olan taraftarlar, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde buluştu. Tesislerin içerisinde şampiyonluk şarkıları söyleyerek ilerleyen taraftarlar, futbolcuların bulunduğu bina önünde ise görsel şova imza attı. Futbolcuların ve Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin balkondan izlediği taraftarlar, yüzlerce meşaleyi aynı anda yaktı. Futbolculara seslenen taraftarlar, Ümraniyespor maçında galibiyet sözü aldı. Bir süre sonra Mustafa Denizli de taraftarın yanına inerek, isteklerinin yerine getirileceğini ifade etti.

Grup, bir süre sonra marşlar söyleyerek tesislerden ayrıldı.