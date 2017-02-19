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Zorlu Maçta Gülen Taraf Yıldırım Belediyespor

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Zorlu Maçta Gülen Taraf Yıldırım Belediyespor
Yıldırım Belediyespor U 16 Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Bağlarbaşıspor'u 3-2 mağlup ederek zirve mücadelesini sürdürdü.

Yıldırım Belediyespor U 16 Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Bağlarbaşıspor'u 3-2 mağlup ederek zirve mücadelesini sürdürdü.

Elit Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yıldırım Belediyespor U 16 Futbol Takımı, 4. Hafta karşılaşmasında Bağlarbaşıspor'u 3-2 mağlup etti. Bağlarbaşı Sahası'nda oynanan ve ilk düdükten itibaren oldukça çekişmeli geçen maçta ilk golü bulan taraf lacivert turkuazlılar oldu. Osmangazi temsilcisi bulduğu golle skora dengeyi getirirken, ilk 45 dakika tamamlanmadan bir gol daha kaydeden Yıldırım ekibi soyunma odasına 2-1 önde giren taraf oldu.

İkinci yarıda da takımlar karşılıklı gol pozisyonu yakalarken, Bağlarbaşıspor attığı golle maçta bir kez daha eşitliği sağladı. Turuncu beyazlıların baskıyı kurduğu dakikalarda savunmayı önde yakalayan Yıldırım Belediyespor, yakaladığı kontra atakta rakip fileleri bir kez daha sarstı ve skoru tayin eden golü buldu.

Karşılaşmanın son dakikalarında lacivert turkuazlılar on kişi kalmasına rağmen deplasmandan 3 puan çıkarmasını bildi. Yıldırım Belediyespor'a galibiyeti getiren 3 gol Muhammet'in ayağından geldi. Aldığı bu sonuçla 4. maçında 2. galibiyetini elde eden Yıldırım temsilcisi puanını 6'ya çıkararak zirve mücadelesini sürdürdü.

19 Mayıs Gençlik'in ligden çekilmesi nedeniyle grupta 5. haftayı karşılaşma oynamadan 3 puanla tamamlayacak olan Yıldırım Belediyespor U16 Futbol Takımı, 6. haftada Arabayatağıspor'a konuk olacak.

Zorlu Maçta Gülen Taraf Yıldırım Belediyespor

Zorlu Maçta Gülen Taraf Yıldırım Belediyespor

Zorlu Maçta Gülen Taraf Yıldırım Belediyespor

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