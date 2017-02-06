Zoroğlu: “İyi Takım Olduğumuzu Bütün Türkiye’ye Gösterdik”

Voleybol Efeler Ligi 14. hafta randevusunda Maliye Piyango'yu İnegöl'de ağırlayan İnegöl Belediyespor, müsabakayı 3-1 kazanarak çıkışını sürdürdü.

Voleybol Efeler Ligi 14. hafta randevusunda Maliye Piyango'yu İnegöl'de ağırlayan İnegöl Belediyespor, müsabakayı 3-1 kazanarak çıkışını sürdürdü.

İnegöl Belediyespor Antrenörü Levent Zoroğlu, 3-1 kazandıkları Maliye Piyango maçını değerlendirerek, "Gerçekten galibiyete ihtiyacımı vardı. Geçen hafta Halkbank karşısında kötü bir mağlubiyet aldık. İyi oynadığımız ilk seti alamamanın etkisiyle son 2 set çok kötü oynayarak maçı vermiştik. Maliye maçına iyi hazırlandık. Hatalarımızı, eksiklerimizi gördük. Maliye'yi de biliyorduk. Onlar da iyi takım. Özellikle son zamanlarda çok iyi top oynuyorlar. Biz de iyi takım olduğumuzu en azından bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Güzel bir galibiyet aldık. Yukarı grupla puan farkını koruduk. Bu devreye artık daha güzel bakıyoruz. Ligi en güzel yerde bitirip, play-off'ta avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Buraya gelen seyircimize, sayın başkanımıza, yönetim kurulumuza, oyuncularıma, teknik heyetime çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.