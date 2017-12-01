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Zorunlu ‘Kış Lastiği’ Uygulaması Başladı

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Zorunlu ‘Kış Lastiği’ Uygulaması Başladı
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu başladı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu başladı. 1 Aralık 2017-1 Nisan 2018 tarihleri arasında 4 ay sürecek olan uygulamada, araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere 2017 yılı için 625 TL para cezası kesilecek. Ceza 2018 yılında 715 TL'ye çıkacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 27 Aralık 2012'de yürürlüğe giren Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğe göre, kış lastiği takma zorunluluğu, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. 1 Aralık-1 Nisan 2017 tarihleri arasında 4 ay sürecek olan uygulamada, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile "A" türü yetki belgelerine kayıtlı araçların, kış lastiği kullanılması zorunlu haline getirildi.

Kış lastiği takmayan araçların sürücülerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 655 sayılı KHK gereğince 2017 yılı için 625 TL idari para cezası yazılacağı ve ayrıca araçlara eksiklerinin tamamlanması için 1 hafta süre verileceği bildirildi. Ceza 2018 yılında ise 715 TL'ye çıkacak.

Amaç ceza yazmak değil

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde trafik denetleme ekiplerimiz, şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında belirtilen sürelerde ve genelgede araçlara kış lastiği uygulamalarına başlamış olup, asıl amacın ceza yazmaktan ziyade trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması olduğu bildirilmiştir" denildi.

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