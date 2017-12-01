Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen 'Kış Genelgesi' dün itibariyle yürürlüğe girdi. Kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza kesilecek. Ceza yeni yılda 715 liraya çıkacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla Samsun dahil 81 il valiliğine gönderilen Kış Genelgesi, kış aylarında trafikte uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirleri içeriyor.

Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzlukların dikkate alınması uyarısında bulunulan genelgede, kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirlere yer verildi. Buna göre, şehiriçi ve şehirlerarası 'alternatif güzergahlar' önceden belirlenerek kamuoyuna duyurulacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolunun trafiğe kapanması veya trafik akımının yoğunlaşması halinde taşıt trafiği belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞUNA UYULACAK

1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulacak. Okul servis araçları gibi özellikli taşıma araçları daha dikkatli kontrol edilerek Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu yönünden de denetlenecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akışı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar (çekici, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde bekletilecek. Kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza kesilecek. Ceza yeni yılda 715 liraya çıkacak. E.Caner CABBAR