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Zübeyde Hanım Mtal, Eğitim İçin 7 Protokol İmzaladı

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Zübeyde Hanım Mtal, Eğitim İçin 7 Protokol İmzaladı
Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar'daki farklı kurum ve kuruluşlar ile protokol imzalayarak eğitimin sanayi ve sivil...

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Afyonkarahisar'daki farklı kurum ve kuruluşlar ile protokol imzalayarak eğitimin sanayi ve sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmesini sağladı.

Lise, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği, Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, Afyonkarahisar Gazetecileri Dayanışma Derneği, Koç Reklam, Bozok Nakış, Yasin Tekstil ile protokol imzaladı. Protokol imza törenlerine Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlknur Tutumlu, Müdür Yardımcıları H. Nihan Bayrakçeken ve Melahat Ulutürk ile protokol imzalanan kurum ve kuruluşların yöneticileri hazır bulundu. Lisenin imzaladığı 7 protokol kapsamında öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi, alan programlarının güncellenmesi, alan öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek yeterliliklerinin belgelendirilmesi, atölye ve laboratuar öğretmenlerine ve öğrencilerine sektördeki teknolojik gelişmelerin aktarılması gibi katkılar sağlanıyor.

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