Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu'na AB desteği

Amasya Zübeyde Hanım Üçler İlkokulu tarafından hazırlanan, ''Duvarlar Ardındaki Dört Mevsimi Hisset' projesi, Avrupa Birliği'nce desteklenen Stratejik Okul Ortaklıkları projesine kabul edildi.

Proje temsilcisi olan Okul Müdürü Hasan Hüseyin Aktaş, okuldaki eğitim ve öğretim kalitesini artırmak için sürekli kendini yenileme ve geliştirme çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nin kendilerine sunmuş olduğu fırsatlardan yararlanarak, okul öğretmen ve öğrencilerinin vizyonlarını geliştirmek için bu tarz projelerin takipçisi olacaklarını aktaran Aktaş, "Projemiz kültürler arası benzerlik ve farklılıkları keşfetmenin yanı sıra, öğrencilerimizin hayata bakış açılarını geliştirecek ve değiştirecek, daha yaratıcı ve pratik düşünmelerini sağlayacak ve diğer derslerde de başarılarını arttıracak olan faaliyetlerle tasarlanmıştır" dedi.