  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 13 °C

Zürafa Şakir’le Fotoğraf Keyfi

» »
Zürafa Şakir’le Fotoğraf Keyfi
Gaziantep Hayvanat Bahçesi kış sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görürken, ziyaretçiler hayvanat bahçesinin maskotu zürafa Şakir ile fotoğraf...

Gaziantep Hayvanat Bahçesi kış sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görürken, ziyaretçiler hayvanat bahçesinin maskotu zürafa Şakir ile fotoğraf çektirme yarışına giriyor.

Gaziantep'te yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımının Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 300 türden 7 bini aşkın hayvan barındırıyor. Toplam 700 metrekare alan üzerinde kurulu olan hayvanat bahçesi yaz döneminde olduğu kadar kış döneminde de ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ayı, aslan, kaplan, kurt gibi vahşi hayvanların da yer aldığı hayvanat bahçesinde en çok ilgiyi ise Şakir isimli zürafa görüyor. Zürafa Şakir, insanlara olan yakınlığıyla da ilgi görüyor.

İncirle besleniyor

Zürafa Şakir, bakıcıları tarafından incirle besleniyor. Şakir ile ziyaretçiler arasındaki demir kafesten başını sarkıtan zürafa, uzun diliyle bakıcısının uzattığı incirleri yiyor. Zürafayı bu kadar yakından görme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler de, zürafa ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Fotoğraflar karelerinde ise en çok talep, bakıcısının elindeki inciri almak isteyen zürafanın uzun dilini dışarı çıkarttığı an oluyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzleyenler Korktu, Onlar Canlarını Hiçe Saydı26 Kasım 2017 Pazar 11:58
  • Şalvarlı İtfaiyeciler Bilişim Fuarı’nda Çocuklar Gibi Eğlendi26 Kasım 2017 Pazar 11:53
  • Iğdır Askf Binasının Açılışı Yapıldı26 Kasım 2017 Pazar 11:53
  • Bakan Faruk Özlü: “İslam Ülkeleri Teknoloji Üretmeden Bir Yere Varamaz”26 Kasım 2017 Pazar 11:38
  • Karda Aç Kalan Hayvanlara Osmangazi Şefkati26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Hakkari’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinlikleri26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Zürafa Şakir’le Fotoğraf Keyfi26 Kasım 2017 Pazar 11:33
  • Ayvalık Kasaid’ten ‘Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ Açıklaması26 Kasım 2017 Pazar 11:28
  • Anneler Derneği’nden Şehitlere Vefa Ziyareti26 Kasım 2017 Pazar 11:28
  • Gözünden Oldu, Tehditlere Rağmen Pkk’lıların Vurduğunu Söyledi26 Kasım 2017 Pazar 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti