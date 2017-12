AK Parti'de 'süre tükendi'... Abi formülü tutmaz.

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Metal yorgunları, davadan sapanlar ve yolsuzluk iddialarıyla' başlattığı dönüşüm ve değişimde, 'adeta süre tükendi'.

Tükendi diyorum, çünkü;

*Aralık ayı içinde öncesinde 'il başkanlarının belirlenmesi, istifa edeceklerin koltuğu bırakması' için Büyükşehir'lerde durdurulan ilçe kongreleri yapılacak.

*Görevden istifa ettirilecek belediye başkanları çalışmalarının raporlanması, anketler dahil tamamlandı. Erdoğan düğmeye basınca, istifa süreci başlayacak.

Yani bu şu demek...

Aralarında Samsun'un da bulunduğu 'Genel merkezin' mercek altına aldığı İl Başkanlıkları için son karar verilecek.

Kalsın mı, gitsin mi, diye ildeki tüm teşkilat yöneticilerine sorulmuştu.

Sonra vekillere soruldu.

En son ise 'il yönetim kurulu üyelerinden tek tek görüş alındı.

İl Başkanı Muharrem Göksel kalırsa, yönetimini değiştirecek yetkiyi de alır.

Yok Göksel'e teşekkür edilirse, bu kez 'güçler savaşı kim il başkanı olsun' diye yeniden başlar.

Abi formülü tutar mı, Samsun'da tutmaz.

Çünkü 'mevcut vekilken ne kadar abilik yaptı ki' diye sorulur.

O nedenle biri yönetimin içinden, diğeri dışından iki adaydan söz ediliyor.

Üçüncü bir isim var ki, "HAS" geleneğinden geliyor, zor gibi olsa da olmaz olmaz demeyin.

Diğer konu ise Belediye Başkanları'nın değişimi..

Şu an ABD krizi, Rıza Sarraf dosyası derken, kimsenin başını kaşıyacak zamanı yok.

Ayrıca yine siyasi kulislerde konuşulan bir başka konu daha var.

Konu bildik. Aralarında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediye başkanlarının da geçtiği bir çok il de yaşanması beklenen 'Belediye başkanları istifa furyası'..

Şu an için beklemede.

Ama il başkanları olayı tamamlandıktan sonra kongre sürecine girildiğinde ve iç siyasete dönüldüğünde, AK Parti'nin gündeminde olan en önemli konulardan biri.

Bazı belediye başkanları gitmemek, istifa ettirilmemek için 'kesenin ağzını açmış duyumları' ortalıkta dolaşsa da, yapacak bir şey yok.

Çünkü bu dönem paranın geçmediği bir dönem.

O hatırlı, bu hatırlı kişi diye milyonlar sokağa dökülse de Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönem yaşananları görmüş olmalı ki olaya noktayı koydu.

'Kapının önüne koyun gitsin'..

Olay aynen bu durumdadır.

Aslında 'zaman tükenmiştir,, uzatmalar oynanmaktadır ama' sonuç değişmeyecek gibi gözüküyor.



