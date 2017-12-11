Başkan Duruay, Mesai Arkadaşı Aksakal’ı Unutmadı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Tamer Aksakal için Mevlid-i Şerif okuttu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Tamer Aksakal için Mevlid-i Şerif okuttu.

Başkan Duruay, geçtiğimiz hafta beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren belediye personeli Tamer Aksakal için İmam-ı Azam Camii'nde Mevlid-i şerif okuttu.

Mevlitte, Aksakal'ın ailesine tekrar başsağlığı dileyen Başkan Duruay, "Belediyemizin çok değerli bir personelini daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Tamer ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Allah, ailesine ve yakınlarına sabır versin. Gölbaşı Belediye olarak her zaman ailesinin yanında olacağımızın altını çiziyorum. Tamer ağabeyimizin gözü arkada kalmasın" şeklinde konuştu.

Mevlid-i Şerif okunduktan sonra misafirlere, Gölbaşı Belediyesi tarafından yemek ikram edildi.