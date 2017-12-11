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Başkan Erdoğan’dan Chp İl Başkanı Yıldırım’a Kınama

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Başkan Erdoğan’dan Chp İl Başkanı Yıldırım’a Kınama
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Yıldırım'ı söylediği sözlerden dolayı kınadığını söyledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Yıldırım'ı söylediği sözlerden dolayı kınadığını söyledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Yıldırım'ın partisinin Tut İlçe Başkanlığı Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik yaptığı açıklamaya bir tepkide AK Parti İl başkanı Mehmet Erdoğan'dan geldi.

Başkan Mehmet Erdoğan açıklamasında, "CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Yıldırım Tut ilçe kongresinde çok talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Bu üslubu tasvip etmiyoruz. Bu üslup nezakete uzak ve kabul edilemez bir üsluptur.Öncelikle siyasi partiler bir birinin rakibidir. Siyasi partiler birbirinin düşmanı değildir. Rekabet ortamı içerisinde memleketin tüm sorunlarını konuşabilir ve tartışabiliriz. Ancak CHP Adıyaman İl Başkanın diğer siyasi partilerin yetkililerine, Genel Başkanlarına ve Cumhurbaşkanımıza ilişkin izanla, rekabetle ve vicdanla uyuşmayan bu tutum kamu vicdanını yaralamıştır.Söyleyecek sözü olmayan, siyasi bir duruş sergileyemeyen kişiler hakaret eder" dedi.

AK Parti olarak bu siyaset tarzını kabul ve tasvip etmediklerini kaydeden Erdoğan, "Tüm kesimleri kucaklamaya çalışıyor, tüm etkinlik ve konuşmalarda kimseyi kırmamaya azami gayret gösteriyoruz.

Kötü söz sahibine aittir. Biz AK Parti olarak kendi üslubumuzu muhafaza ederek, kimseye hakaret etmeyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu nedenle CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Yıldırım'ın CHP Tut İlçe Kongresinde yaptığı konuşmayı kabul etmediğimizi ve kınadığımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.

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