Beşiktaş, Sponsoru İle Nikah Tazeledi

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Beşiktaş, Nesine.com ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu katıldı. Bu anlaşmayı çok önemsediklerini söyleyen Orman, "Önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Bütün sponsorluklarda olduğu gibi kazan kazan modelimiz var. Anlaşmamız iki yıllık. Bundan sonra bu anlaşmayla birlikte taraftarlarımız bahislerini Nesine.com üzerinden yaparlarsa bize kazanç olarak dönecek. Taraftar üzerinden yaptığımız işler hem taraftara hem Beşiktaş'a kazandırıyor. Taraftarlarımızın buna da sahip çıkmasını bekliyorum. Sponsorluktaki en önemli konu, sponsorların memnun olması. Memnun oldukça ayrılmak istemezler. Meblağ çok önemli değil mutlu oldukça sponsorlar artar. Dünya çapında sponsorluklar yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Halit Gülbakanoğlu: "Beşiktaş, taraftarının etkileşiminin artmasıyla daha fazla gelir elde edecek"

Beşiktaş ile daha önce çalıştıklarını belirten Halit Gülbakanoğlu ise, "Bu fırsatı bize verdiği için başkana teşekkür ederim. Sponsorluk geliri dışında Beşiktaş, taraftarının etkileşiminin artmasıyla daha fazla gelir elde edecek. İddia sektöründe bir spor kulübüyle bahis firmasının en büyük ve ilk etkileşimli gelir paylaşımını imzalıyoruz" ifadelerini kullandı.