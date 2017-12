Beytullah Eroğlu: “Hedefim Paralimpik Oyunları’nda Altın Madalya Kazanmak”

Dünya Şampiyonu engelli yüzücü Beytullah Eroğlu, yüzme ile birçok engeli aştığını belirterek, hedefinin Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak...

Dünya Şampiyonu engelli yüzücü Beytullah Eroğlu, yüzme ile birçok engeli aştığını belirterek, hedefinin Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Bedensel Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda kelebek stilde altın madalya kazanarak Dünya şampiyonu olan engelli yüzücü Beytullah Eroğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Doğuştan iki kolu olmayan ve kalça çıkıklığı sebebiyle sağ ayağı sol ayağından 12 cm kısa olan yüzücü Beytullah Eroğlu, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıfta okuduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beytullah Eroğlu 1995 Kahramanmaraş doğumluyum. İki kolum doğuştan yok ve sağ bacağım sol bacağımdan kalça çıkıklığı sebebiyle kısa. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisiyim ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusuyum."

"İstiklal Marşımızı tüm dünyaya ayakta okutmak istemiştim"

Eroğlu, Meksika'da düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olduğunu ifade ederek, "50 metre kelebekte Dünya şampiyonu oldum ve 50 metre sırtüstü yüzmede Dünya üçüncüsü oldum. Hayatım boyunca dünya şampiyonluğu çok istemiştim. Bayrağımızı dünyanın en iyi bayrağı yapmayı ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya ayakta söyletmeyi hayatım boyunca istemiştim. Bugüne kısmetmiş. Meksika'ya yılın en iyi derecesiyle gittim ve yılın favori sporcusuydum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Rabbim bize dünya şampiyonluğunu nasip etti. Sonra aynı istikrarla verilmesi gereken mücadele ile dünya üçüncüsü oldum " şeklinde konuştu.

"Yüzmeyi televizyonda dahi izlememiştim"

Küçükken yüzmeyi televizyonda dahi izlemediğini söyleyen şampiyon yüzücü, şu ifadelere yer verdi:

"2001 yılında eski milli takım antrenörü Osman Çullu okullara paralimpik sporcu bulmak amacıyla yazı yazmış. Bu yazı benim okuluma da gelmiş. Ailem beni sosyalleştirmek amacıyla yüzmeye başlatmak istemiş. Çok küçüktüm 6-7 yaşlarındaydım. O zaman yüzmeyi televizyonda dahi izlememiştim. Ama yüzmeye başlamak istedim. Ailem de destekledi. Evimden çıkmayan ve ailemden başka kimseyle iletişim kurmazken, ailem daha başka engellilerin var olduğunu göstermek amacıyla spora başlattı. Yeteneğimin olduğunu keşfettik. 7 yıl can simidi ile yüzdüm. Amcam Avrupa, Dünya şampiyonu, Olimpiyat ikincisi. O başarı elde ettikçe ben de elde edebilirim diye düşündüm. O hırsla çalışmaya başladım. 2008 yılında profesyonel olarak yüzmeye başladım ve 2010 yılında da milli takıma girdim."

"Spor bana benliğimi kattı"

Spora başlamadan önce içine kapanık bir insan olduğunu ifade eden Beytullah, spordan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini aktararak, "Benim hayatımda çok şeyi değiştirdi. Ben iletişimi çok düşük bir insandım. Şu an ailemin zoruyla o zamanlar okula giderken şu an ben üniversitemi bitiriyorum. Tek başıma yaşıyorum ve sporla kendi öz güvenimi kazandım artık her işimi kendim yapabiliyorum bu yüzden onlar memlekete döndüler. Spor bana benliğimi kattı" ifadelerini kullandı.

"Mevlüt Uysal bana ev hediye etti"

2011'deki madalyasının yanlış hesaplamadan dolayı iptal edildiğini söyleyen şampiyon sporcu, "Biz sporcular ödül alırız. 2011'deki madalyam yanlış hesaplanmış. Madalyamı tekrar geri istediler. Bu konuda genel müdürümüz Mehmet Baykan kendisi ilgileniyor. Kulübümüz de bu konuda bizzat ilgileniyor. Bana destek çıkıyorlar. Aksi takdirde o istenilen parayı kendileri karşılayacaklar. Ben verilen parayla ev almıştım o parayı geri verebilmem için evimi satmam gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal, bana ev hediye etti. İBB Spor kulübü maddi olarak çok yanımda duruyor. Aynı zamanda desteği federasyon da sağlıyor" açıklamasını yaptı.

"Hedefim Paralimpik Oyunları'na gidip altın madalya kazanmak"

Beytullah, hedefinin engelli sporunun en üst kategorisi olan Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini söyleyerek, "Hedeflerimi gün geçtikçe değiştirdim. Bundan 5 yıl önce sorsaydınız Dünya şampiyonluğu benim en büyük hedefimdi. Şu an sorarsanız aslında alt taraflarda kalan bir hedef. İnşallah bundan sonra kısa vadeli olarak önümüzde bir Avrupa bir dünya şampiyonası var. İnşallah oralarda daha fazlalarını alarak bu engelli sporunun en üst kategorisi olan Paralimpik Oyunları'na gidip altın madalya ile ülkemize dönmek istiyorum" diye konuştu.