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BİLGİCİ: 'KAZANMAK ZORUNDAYIZ'

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BİLGİCİ: 'KAZANMAK ZORUNDAYIZ'
Türkiye Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor’un Teknik Sorumlusu Ali Bilgici, Ayancık Belediyespor maçına ilişkin olarak iyi mücadele etmelerine karşılık gol yollarında etkili olamadıklarını söyledi

DEPLASMANDA İKİ PUAN BIRAKTIK
Ayancık Belediyespor karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen bir türlü galibiyeti getirecek golleri atamadıklarından yakınan Yeşil-Beyazlı ekibin Teknik Sorumlusu Ali Bilgici, "Her maçta olduğu gibi bu maçta da iyi mücadele ettik. Yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Rakiplerimize puan kaptırdık. Kalan tüm maçlarımızı iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunuda takım olarak başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

LADİK HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Grubu'nda 7'nci sırasında bulunan 16 puana sahip Ladik Belediyespor'la derbide karşılaşacaklarına dikkat çeken Bilgici, "Hafta sonu Samsun derbisinde evimizde Ladik Belediyespor'u konuk edeceğiz. Bu maça iyi hazırlanmak zorundayız. Aramızdaki bulunan puan farkını korumak için bu maçı mutlaka kazanmak zorundayız. Taraftarlarımızın yanı sıra bu önemli maçımıza tüm Samsunluları davet ediyoruz. Güzel bir maç olacağına inanıyorum" dedi.

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