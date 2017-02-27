  • BIST 87.765
  • Altın 145,475
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel’e Tutuklama Talebi

» »
Die Welt Gazetesi Muhabiri Deniz Yücel’e Tutuklama Talebi
Alman Die Welt Gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Alman Die Welt Gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebinde şüpheli Yücel'in köşe yazılarında Kürt halkına yönelik olarak ayrılığı körükler ve tahrik edercesine anlatım yolunu seçerek, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında başlatılan bir soruşturma kapsamında 14 Şubat 2017'de gözaltına alınan Alman Die Welt Gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Avukatıyla birlikte soruşturma savcılığa çıkarılan Yücel, ifadesinin ardından "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılığın, Hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüpheli Deniz Yücel'in, hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de Almanya ülkesi vatandaşı olduğu, uzun süredir Almanya ülkesi basın kuruluşlarında çalıştığı ve son olarak da Die Welt adlı gazetede yazarlık yaptığı hatırlatıldı.

Şüphelinin gazetecilik görünümü altında PKK/KCK silahlı terör örgütünün yöneticisi konumunda olan Cemil Bayık ile röportajlar yaparak örgütü legalleştirme girişimlerine katkıda bulunduğu belirtilen yazıda, "Keza şüphelinin gazetede yayınlanan köşe yazılarının bir kısmı temin edilip tercümesine başvurulduğunda ülkemizi bölmeye, parçalamaya yönelik haksız, hiçbir meşrutiyeti olmayan PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve işlemlerine eleştiri getirmezken, güvenlik kuvvetlerimizin haklı operasyon ve işlemlerine yönelik olumsuz algı oluşturmaya matuf yazılar yazdığı" ifade edildi.

Güvenlik faaliyetlerini keyfi katliam niteliğinde göstermiş

Şüphelinin yazdığı yazıların, adeta güvenlik birimlerinin keyfi olarak insan öldürdüğü, Diyarbakır, Cizre, Yüksekova ve diğer mahallelerde yapmış olduğu güvenlik faaliyetlerinin keyfi katliam niteliğinde operasyonlar olduğunu, hatta 12 Aralık 2016 tarihli yazısında bu operasyonlar sırasında Cizre'de ölen Hacer Aslan'ın kasıtlı bir şekilde güvenlik güçleri tarafından yakılarak öldürüldüğünü belirttiği anlatıldı.

"Yazılarında Kürt halkına yönelik ayrımcılığı körükleyici ifadeler kullandığı..."

Sevk yazısının son bölümünde ise, şüphelinin 26 Ekim 2016 tarihli yazısına değinilerek, "Şüphelinin yaklaşık bin yıllık süreçte tek devlet çatısı altında kardeş olarak yaşamakta olan Kürt halkımıza yönelik olarak ayrılığı körükler ve tahrik edercesine fıkra ile anlatım yolunu seçerek, Türklerin en büyük isteğinin Kürtlerin annesini göremeden ölmeleri olduğunu belirttiği, yazının devamında bu benzetmeyi birden çok kullandığı" denildi.

Şüphelinin yazı içerikleri değerlendirildiğinde, gazetecilik faaliyetinin ötesinde ayrımcılığı körükleyici nitelikte yazı yazdığı gibi, güvenlik birimleri tarafından yapılan operasyonların keyfi ve katliam niteliğinde olduğunu belirterek PKK/KCK silahlı terör örgütünün söylemlerimi dile getirip terör örgütü propagandası yaptığı vurgulandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevgilisiyle Kavga Etti, İnşaata Çıkıp İntihara Kalkıştı27 Şubat 2017 Pazartesi 19:38
  • Bursaspor Otobüsüne Saldırdığı İddia Edilen 6 Kişi Serbest Bırakıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:48
  • Kedi Ölümleriyle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:38
  • Zırhlı Kobra Aracı Devrildi: 3 Asker Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • 29 Kişinin Yargılandığı Fetö Davası Başladı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Kullandığı Telefonda Bylock Çıkan Ev Hanımı Gözaltına Alındı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Cezaevine Ağzında Uyuşturucu Sokan Genç Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Bolu’da 5 Bin Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • Aydın’da Fetö Şüphelisi 15 Eski Polis Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
  • ‘Bylock’ Kullanıcıları Tutuklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti