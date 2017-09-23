Erbil’de Referandum Hazırlıkları Tamamlandı

Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlenmeyi planladığı referandum için hazırlıklar tamamlandı.

Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlenmeyi planladığı referandum için hazırlıklar tamamlandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlenmeyi planladığı referanduma saatler kala Erbil'de hazırlıklar tamamlandı. Şehrin her yeri referandum afişleri ve bayraklar ile donatıldı.

Öte yandan Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin katılımıyla dün "referanduma evet" mitingi düzenlenmişti.