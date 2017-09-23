  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 20 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 22 °C

Erbil’de Referandum Hazırlıkları Tamamlandı

» »
Erbil’de Referandum Hazırlıkları Tamamlandı
Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlenmeyi planladığı referandum için hazırlıklar tamamlandı.

Erbil'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlenmeyi planladığı referandum için hazırlıklar tamamlandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlenmeyi planladığı referanduma saatler kala Erbil'de hazırlıklar tamamlandı. Şehrin her yeri referandum afişleri ve bayraklar ile donatıldı.

Öte yandan Erbil'de IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin katılımıyla dün "referanduma evet" mitingi düzenlenmişti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tbmm Genel Kurulu’nda, Irak Ve Suriye’ye Sınır Ötesi Operasyon Konusunda Hükümete Verilen Yetkinin 1 Yıl Daha Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi Görüşülürken, Başbakan Binali Yıldırım, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçda23 Eylül 2017 Cumartesi 19:03
  • Suriye Ve Irak İle İlgili Başbakanlık Tezkeresi Oturumu23 Eylül 2017 Cumartesi 18:28
  • Özdemir Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Seçildi23 Eylül 2017 Cumartesi 18:23
  • Meclis’te Bir İlk, Meclis Başkanı Kahraman Frak Giymedi23 Eylül 2017 Cumartesi 18:18
  • Özdemir, Ak Parti Havza İlçe Başkanı Seçildi23 Eylül 2017 Cumartesi 17:53
  • Bakan Canikli: "Böyle Bir Referandum Bizim Açımızdan Yok Hükmündedir”23 Eylül 2017 Cumartesi 17:53
  • Salman İl Yürütme Kurulunu Belirledi23 Eylül 2017 Cumartesi 17:28
  • Ak Parti Çilimli İlçe Kongresi Yapıldı23 Eylül 2017 Cumartesi 17:23
  • Bakan Soylu, Karadeniz’deki Göçmen Kaçakçılığına Dikkat Çekti23 Eylül 2017 Cumartesi 17:23
  • Tut Ve Çelikhan İlçelerinde Gençlik Kolları Başkanları Değişti23 Eylül 2017 Cumartesi 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti