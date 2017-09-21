Eskişehir’deki Orman Yangınına 4 Helikopterle Müdahale Sürüyor

Eskişehir'in öğle saatlerinde başlayan orman yangınına 4 helikopterle müdahale sürüyor.

Eskişehir'in öğle saatlerinde başlayan orman yangınına 4 helikopterle müdahale sürüyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Tandır ve Danişment mahalleleri yakınlarında öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangına müdahale için farklı şehirlerden gelen 4 helikopter, söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Rüzgarın etkisini gösterdiği bölgeden yoğun dumanlar çıkarak, helikopterlerin söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Yeterli miktarda alçalamayan helikopterler, yangını söndürebilmek için havuzlar ile yangın bölgesi arasında mekik dokumaya devam ediyor.