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Gazilerden Yeni Malatyaspor’a Moral

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Gazilerden Yeni Malatyaspor’a Moral
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği, Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara...

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği, Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi.

Teknik Direktör Erol Bulut ile bir süre görüşen dernek üyeleri, futbolculara Galatasaray karşılaşmasında başarı diledi.

Dernek üyesi Cemal Canlı, "Bizler, Malatya'nın terörle mücadele gazileriyiz. Malatya'da faaliyet gösteriyoruz. Malatyaspor, son 5 maçtır puan alamıyor. Bizlerde bu şansızlıklarını kırmak için ziyaret ettik. İnşallah Osmanlıspor ve Galatasaray karşısında takımımız galip gelir" dedi.

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