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Hatay’ın Payas İlçesinde Deniz Suyu 5 Metre Çekildi

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Hatay’ın Payas İlçesinde Deniz Suyu 5 Metre Çekildi
Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi.

Hatay'ın Payas ilçesi sahilinde deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi.

Payas İlçesinde bazı mevkilerde deniz suyunun çekilmesinin ardından, tekneler balıkçı barınağına giriş-çıkış yapamadı. Kıyıya gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çekilmenin med cezir olayıyla alakalı olduğuna söyleyen balıkçılar, suların bir süre sonra normal seviyesine geleceğini belirtti.

Öte yandan, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Payas İlçesinde tatili için sahile gelen çok sayıda vatandaşın, suların çekildiği yerlerde denize doğru yürüyerek fotoğraf çektirdiği görüldü.

Hatay’ın Payas İlçesinde Deniz Suyu 5 Metre Çekildi

Hatay’ın Payas İlçesinde Deniz Suyu 5 Metre Çekildi

Hatay’ın Payas İlçesinde Deniz Suyu 5 Metre Çekildi

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