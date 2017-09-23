Mesleki Eğitim Merkezinin Çırak Öğrencileri Stajlarını İngiltere’de Yapacak

Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi, Erasmus+ Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Şubat 2017 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi...

Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi, Erasmus+ Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Şubat 2017 döneminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına yapmış olduğu proje başvurusu kabul edilerek desteklenmeye değer bulundu.

2012 yılında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında eğitim gören 23 çırak öğrencisine Danimarka'da "Cilt Bakımı ve Kuaförlük Alanında Oryantasyon Eğitimi" konusunda staj yaptıran Okul, bu kez öğrencilerini İngiltere'ye gönderecek.

Nisan 2018 yılında uygulanması planlanan proje, Cilt Bakımı ve Temel Makyaj konularında uygulamalı eğitimi içeriyor.Proje 4 hafta süre ile İngiltere'nin Dudley kentinde bulunan Dudley Kolejinde uygulanacak. Proje'ye İşletmelerde eğitim gören 10 çırak öğrenci katılacak.

Projenin amacı ve içeriği hakkında bilgi veren Merkez Müdürü Bünyami Aktaş "Bilindiği üzere Eğitim Merkezimiz proje tabanlı eğitim ve öğretimi benimseyen ve bu yönde çalışmalarını sürdüren bir kurumdur. 2011 yılından itibaren başladığımız bu proje tabanlı eğitim-öğretim modeli sayesinde bugüne kadar bir çok kez çırak öğrencilerimize yurtdışında staj imkânı sağladık. Yurtiçi ve yurtdışı hibe programlarına yapmış olduğumuz tekliflerimizin birçoğu kabul edilerek başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Her geçen gün meslek eğitiminde niteliğin artırılmasına ve standartlaşmaya daha fazla gereksinim duyulmaktadır. Artık tüm meslekler daha bilimsel öğrenme temelini gerektirmektedir. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda kendi branşındanitelikli alan öğretmenlerinden eğitim almış kişiler, mesleğin standartlarını daha ileri götüreceklerdir. Müşteri ilişkilerinin giderek daha fazla önem kazanması, çalışanların bu alanda daha yetkin olmasını gerektirmektedir.

Meslek teknolojik gelişmelerden etkilenmekte, kullanılan malzeme, ürün ve araçlarda çeşitlilik artmaktadır. Ayrıca, meslek elemanlarının çalışabileceği iş yerlerinin çeşitlendiği ve çoğaldığı da söylenebilir. Güzellik elemanları, cilt doktorları ve fizyoterapistlerle çalışabildikleri gibi rehabilitasyon merkezlerinde de istihdam imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca fizik tedavide masaj, plastik cerrahi kliniklerinde ameliyat öncesi ve sonrası cilt bakımı, sahne sanatlarında makyaj da güzellik uzmanlarının yaptıkları işler arasında sayılabilir. İşini benimsemiş, nitelikli elemanlar sayesinde mesleğin toplum içindeki önem ve statüsü olumlu gelişme göstermiştir. Bu olumlu gelişmede, kozmetik ürünlerinde çeşit ve nitelik yönünden gözlenen değişim ve gelişimlerin yanı sıra moda ve medya da oldukça etkili olmuştur. Bu etki ve gelişmelerin sonucu, güzellik uzmanlığı mesleğine talep artmış, meslekte geçmişe nazaran daha profesyonel bir yapı oluşmuştur.

Mesleğin hızla gelişmesi büyük bir istihdam alanı yaratmakta ve nitelikli elemanlara ihtiyaç giderek artmaktadır. Meslek elemanlarının çoğunluğu işbaşı eğitimi ile yetişmiş elemanlardır. Hızla değişen ve gelişen teknolojinin olumlu izlerine kuaförlük mesleğinde de rastlanmaktadır. Kullanılan kozmetik malzemelerine ve elektrikli cihazlara yansıyan bu gelişme mesleğin verimini artırmaktadır. Gelişen elektrikli cihazlar sayesinde zamandan kazanılırken, kozmetik malzemeler sayesinde yapılan işlemlerden daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Müşteri ilişkilerinin gittikçe önem kazandığı bu meslekte, salon kapasiteleri genişletilmektedir. Meslekte geleceğe yönelik eğilim ise Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanında birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi bayan-erkek hizmet ayrımının ortadan kalkması yönündedir.

Büyükşehirlerde güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında çalışanlar, bu alandaki günlük moda trendlerini çeşitli kanallardan takip etmektedirler. Ancak küçük şehirlerde bu alanda çalışanların böyle bir imkânı bulunmamaktadır. Güzellik ve saç bakım alanındaki gelişmeleri ve trendleriyakından takip edemeyen çalışanlar zamanla mesleğin gelişimi dışında kalmakta ve iş kaybetmektedirler. Bu durum hem Ülkemiz hem de çalışanlar açısından önemli bir ekonomik kayıp olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu proje ileMerkez Müdürlüğümüz Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında öğrenim gören çırakların İngiltere'de kendi alanlarındaki teorik ve pratik eğitimleri yerinde görmeleri,kullanılan yöntem ve teknikleri öğrenmeleri,bu alandaki teknolojik gelişmeleri staj yolu ile kavramaları ve en önemlisi elde edecekleri deneyimler ile gelecekte iş hayatlarında yeni bir model geliştirmeleri amaçlanmaktadır.Projeye katılacak öğrencilerimiz akranlarına nazaran avantajlı bir konuma yükseleceklerdir.

Projenin hazırlanmasında emeği geçen bütün öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ederim. Bizlere proje tabanlı eğitim konusunda her türlü desteği sağlayan başta Sayın Valimiz Ali Arslantaş Beyefendi olmak üzere İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz Gün Bey'e ve çok değerli AR-GE ekibine şükranlarımı sunarım." dedi.