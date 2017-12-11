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Niğde Belediyesinden Kadıoğlu Konağı Müjdesi

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Niğde Belediyesinden Kadıoğlu Konağı Müjdesi
Niğde Belediye Başkanlığı Niğde'nin tarihi geçmişine sahip çıkıyor.

Niğde Belediye Başkanlığı Niğde'nin tarihi geçmişine sahip çıkıyor.

Kadıoğlu Konağında Belediye Başkan Rifat Özkanla birlikte incelemelerde bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt yıllardır atıl halde bekletilen konağın artık kullanılır hale getirilmesi için belediye ile iş birliği içinde Genel Müdürlük olarak gereken tüm çalışmalar yapılacaktır.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt Kadıoğlu Konağında incelemelerde bulundular.

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Niğde'nin geçmiş dönemlerinden kalan tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasını ve Niğde'de tarihin canlanmasının artık sağlanacağını belirtti. Niğde'nin geleceği için tarihi dokusunun da korunması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Yıllar öncesi var olan ama yıllar geçtikçe yok olmaya yüz tutmuş tarihi eserlerimizi tekrar gün yüzüne çıkartma adına çalışmalarımıza başladık" dedi.

Konağı gezdikten sonra açıklama yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt; " Bu muhteşem Niğde Konağını tekrar özgün hale getirmek için, eski haline getirmek için Niğde Belediyemizle ortak çalışma yapacağız. Ne gerekiyorsa restorasyonda teşhir tanzimde yardımcı olacağız. Maddi ve teknik bütün katkımızı buraya vereceğiz ve tekrar o eski haline konak gelecek ve Niğde içinde çok önemli bir kültürel yapı olarak hizmete girecektir. Bunun müjdesini verebiliriz" dedi.

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