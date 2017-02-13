SAMKON ve Mektebim'den kurumsal işbirliğine imza

Okul öncesinden üniversiteye kadar 'Bütünsel Eğitim Yaklaşımı' ile Samsun'da kapılarını eğitim hayatına açmaya hazırlanan Mektebim ile SAMKON arasında eğitim ücretinde kurumsal indirim sağlayacak olan anlaşma imzalandı

Türkiye genelinde 25 bine yakın öğrencisi 50 kampüs ve 156 okulu olan Mektebim ile Çorlu, Çerkezköy, İzmit, Bursa, Ankara, Gebze, Samsun gibi illerden 9 federasyon ve 417 derneğin üye olduğu Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) arasında işbirliği anlaşması yapıldı.

Mektebim ve SAMKON arasında imzalanan anlaşma ile SAMKON Kurucu Federasyon, bağlı dernek yönetimi ve dernek üyelerinin çocuklarına okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise gibi giriş kaydı yapılan okul kademesinde geçerli olmak üzere eğitim ücretinde kurumsal indirim gerçekleştirilecek.

KURUMSAL SÖZLEŞME İMZALANDI

SAMKON Genel Başkanı Sezgin Gümüş, Genel Sekreter Mustafa Şeker, Genel Başkan Yardımcıları İrfan Doğan, Metin Şenel, Sayman İbrahim Doğan, Genel Başkan Danışmanı Yunus Emre Şahiner, SAYSİAD Başkanı Mete Koca’nın katıldığı ve Mektebim’in İstanbul’da bulunan Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreninde, Mektebim Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko ve SAMKON Genel Başkanı Sezgin Gümüş’ün imzaladığı anlaşma ile kurumsal işbirliği anlaşmasının startı verilmiş oldu.

Okul öncesinden üniversiteye kadar 'Bütünsel Eğitim Yaklaşımı' ile çocukların sosyal, fiziksel, ruhsal ve bedensel gelişimi destekleyecek bir alt yapı oluşturan ve 10.000 m2 alan üzerine kurulan Mektebim Samsun Atakum Kampüsü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde faaliyet gösterecek.