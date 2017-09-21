Sivas’ta Fetö Soruşturmasında 6 Tutuklama

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli...

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock'u kullandıkları öne sürülen ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Sivas merkezli Şarkışla, Gemerek, Altınyayla, Kangal, Yıldızeli, Zara ve Koyulhisar ilçeleri ile İstanbul, Kayseri ve Eskişehir'de 14 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.