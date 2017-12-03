Daha dengeli, daha olgun, daha ne yaptığını bilen taraf görünümündeydi Eskişehir.

Oyunu tuttu önce, Erkan liderliğinde yoklamalarda bulundu. Bunda, orta sahayı çok rahat geçebilmeleri önemli etken oldu.

Baskı yetersizdi; coşku ve tempoda yetersiz olunca işler istedikleri gibi gelişti.

38’deki Ofeodu golü bu gelişmelerin doğal bir sonucuydu. Usta işi bir vuruş yaptı Ofeodu, klas bir plase...

Sözde ev sahibi görünümündeki Samsunspor’un ne yapmak istediğine dair olumlu hiçbir cümle kuramamak hem ayıp hem düşündürücü.

Kopuk hatlar, düşük ritim ve özgüvenlerini kaybetmiş oyuncular...

Daha fazlasını veremezlerdi, öyle de oldu.

Şaka gibi gelen 2. gol her şeyin özeti gibiydi aslında.

Havluyu çoktan atmış bir takım ve “Bitse de gitsek” havası...

Sözün bittiği maçtır bu maç.

Takkenin düşüp kelin göründüğü...

Aynı zamanda, taraftarın takımı niye terk ettiği sorusunun cevabı.