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Turistler Antalya ve İstanbul'u tercih etti

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Turistler Antalya ve İstanbul'u tercih etti
Türkiye’ye 2017 yılının ilk on aylık diliminde gelen 29 milyonun üzerindeki turistin yüzde 63’ünün tercihi İstanbul ve Antalya oldu.

Medya Takip Ajansı PRNet’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medyadan elde ettiği bilgiler ışığında Türkiye’nin turizm karnesini incelendi. Araştırmaya göre yıl içerisinde turizmle alakalı 260 binin üzerinde haber yansıması tespit edilirken, 2017’nin ilk on ayında Rusya’dan Çin’e, Almanya’dan İrlanda’ya, Japonya’dan Güney Kore’ye 100’ü aşkın yabancı ülkeden 29 milyon 53 bin 450 yabancı turist Türkiye’yi ziyaret etti. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.

EN FAZLA ANTALYA ZİYARET EDİLDİ
Ajans Press’in medya araştırmasından edindiği bilgilere göre, yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı iller incelendiğinde ise Antalya’nın başı çektiği belirlendi. Antalya’ya ilk on ayda 9 milyon 255 bin 267 kişi gelirken, Antalya’yı 9 milyon 8 bin 643 yabancı ziyaretçi ile İstanbul takip etti. Ülke bazında ziyaretçiler incelendiğinde ise 4 milyon 565 bin 275 ziyaretçiyle Rus turistlerin başı çektiği belirlendi. Rus turistleri 3 milyon 336 bin 7 kişiyle Almanya, 2 milyon 118 bin 263 kişiyle İran, 2 milyon 71 bin 838 kişiyle Gürcistan, 1 milyon 576 bin 783 kişiyle de İngiltere takip etti. Canberk CONKOR

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