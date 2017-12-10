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Yunus ekibine çarptı

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Yunus ekibine çarptı
Samsun'da bir ihbarı değerlendirmek üzere olay yerinde intikal etmek isteyen motosikletli yunus polislerine otomobil çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Akın Sokak ile Nebiler Caddesi'nin kesiştiği yerde 
meydana gelen kazada, Murat P. yönetimindeki 55 BS 575 plakalı otomobil, bir ihbar üzerine olay yerine giden Erkut B. idaresindeki 55 A 4856 plakalı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekiplerine çarptı. 

MESLEKTAŞLARI YARDIM ETTİ
Otomobilin yandan çarparak rampa aşağı savurduğu polis motosikletinde bulunan sürücü polis memuru Erkut B. ile yanındaki meslektaşı Bahadır U. yaralandı. Polislerin kaza geçirdiğini haber alan diğer ekiplerdeki polis memurları meslektaşlarının yanına giderek yardım ettiler. Yaralı polis memurları 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Otomobil sürücüsü Murat P. polis tarafından gözaltına alındı.

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