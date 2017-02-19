‘17 Nisan’da partiye üye olurum’

CumhurBaşkanı Erdoğan, “Referandum ‘Evet’le neticelendikten sonra, ‘Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği gibi fiili durumun hukukileştirilmesiyle bizim partiye kayıt olma imkânımız doğacaktır” dedi.

İhraç edilen akademisyenlerle ilgili ‘Suç işleyen profesör, doçent veya doktor bedel ödemeyecek mi? Kusura bakmasınlar, ülkemin bölünmesine yol açacak işler içindeyseler; FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle iltisaklıysalar, elbette bir bedel ödemek durumundadırlar. Öyle bir durumda yasal olarak ne gerekiyorsa yapılır. Bundan dolayı kimse de rahatsız olmasın.’ şeklinde konuştu.

2019 beklenmeden değişiklikler hemen hayata geçirilecek. Tuğrul Türkeş, ‘fiili durumu, söylemeyin, söyletmeyin' derken ben Sayın Erdoğan’ın özellikle duyurmak istediğini, bunun gizli olmadığını’ yazmıştım. Erdoğan ‘Fiili durumu tekrarlayarak’ beni onaylamış oldu.

Neye hayır, neye evet?

Erdoğan’a mı, Bahçeli’ye mi, Anayasa değişikliğine mi? Birine mi, birkaçına mı, hepsine mi hayır? ‘Hayır’ gerekçeleri bu seçeneklerdeki gibi birbirinden farklı.

Bugün görevinden alınan veya tutuklanan binlerce hakim ve savcı 2010’daki; Fethullah Gülen’in ‘Keşke ölülerde oy kullanabilse’ dediği anayasa değişikliğiyle o görevlere geldiler.

Bu hakimlerin karıyla suçsuz yüzlerce insan yüzlerce yıl hapis cezası aldı, hapishanelerde öldü. TSK’nın ‘Kozmik Odalaları’na yabancılar girdi. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi (AYM), Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HHSYK) kapatıldı.

Bugün herkesten önce ‘hayır’ kampanyası başlatan MHP’liler, 2010’daki değişikliğin önemini bilmiyor muydu? Kılıçdaroğlu bilmiyordu ki ‘bana oy verin Recep’i devireyim’ kampanyası yürüttü. Ya MHP’liler ne yaptı? Temmuz sıcağında klimalı araçlardan elle sallayarak vatandaşlara ‘Hayırlı işler’ diledi, ‘hayır’da hayır var demekle yetindi.

MHP muhaliflerinin, Anayasa hassasiyetlerinden dolayı değişikliğe mi, yoksa başka hassasiyetlerden Bahçeli’ye mi ‘hayır’ dediği bu açıdan bakıldığında kuşku uyandırıyor.

Neye karşı çıkılıyor başka şey, niçin karşı çıkılıyor başka şey. Değişiklik mi yoksa Bahçeli’nin işbirliği projesi mi gerçek hedef? Bu neyi mi değiştirir? Amellerin niyetlere göre değiştiğini göz önüne alırsak, niyete bakınca; kimin neyi ne için yaptığını veya yapmadığını daha kolay anlarız da ondan önemli.

Erdoğan daha önce BDP,HDP,DTP/PKK/İmralı/Kandil ve FETÖ/PDY ve de Batı ile işbirliği yaptı ve Türkiye bugünkü duruma geldi. Bahçeli’yi eleştirenler ya böyle devam etmesini istiyor ya da aynı şey yapılarak farklı sonuç çıkacağına inanıyor.

Bahçeli koalisyon görüşmelerinde kayıt ve şart ileri sürerken, Kılıçdaroğlu ‘Erdoğan ve Ak Parti eleştirilmeyecek’ diye örgüte genelge yayınlamadı mı? Yayınladı. İstikşafi görüşmeler sırasında ‘anayasanın değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri’ dahil hiçbir kayıt ve şart ileri sürüldü mü? Sürülmedi. Hatırlamayan internete bakabilir.

Bu Erdoğan ve Ak Parti’yle işbirliği değil miydi? Bal gibi işbirliğiydi ve de doğruydu. Yanlışlık işbirliğinde değil; Kılıçdaroğlu’un yerine Bahçeli’nin işbirliği yapmasının aynı çevrelerce ağır bir üslupla eleştirilmesindedir. Bahçeli dışındaki tüm seçenekler Kılıçdaroğlu dahil, Bahçeli’den önce ya denendi ya da reddedildi. Bahçeli son seçenektir, belki de son umut gemisidir.

***KAMU-SEN Samsun Kurucu Başkanı Mahmut Eraslan, mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybetmiştir. Kendisine Şanı Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır ve metanet dilerim. Bugün Trabzon-Çaykara’da toprağa verilecektir.