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21 Eylül Dünya Alzheimer Günü

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21 Eylül Dünya Alzheimer Günü
Van Halk Sağlığı Müdiresi Dr. Semra Gümüş Gündüz, alzheimer hastalığı tedavisinde erken tanının çok önemli olduğunu söyledi.

Van Halk Sağlığı Müdiresi Dr. Semra Gümüş Gündüz, alzheimer hastalığı tedavisinde erken tanının çok önemli olduğunu söyledi.

Tüm dünyada 21 Eylül'ün Dünya Alzheimer Günü olarak anıldığını belirten Dr. Gümüş Gündüz, "Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bunama ya da demans olarak bilinen alzheimer, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığıdır. Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıkılığının sürekli artış içinde olduğu bilinmektedir. Ülkemizin nüfus yaşlanma hızı dikkate alındığında, genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 30-40 yıl sonra alzheimer hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağı düşünülmektedir" dedi.

Alzheimer hastalığının belirtilerinin zihinsel bozukluklar, unutkanlık, öğrenme güçlü, konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü, davranışsal bozuklukları, huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık, uyku bozukluğu, hayal görme ve depresyon olduğunu belirten Dr. Gümüş Gündüz, şunları söyledi:

"Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Yapılan tedaviyle hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir, bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedaviyle hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır ve hastalığın semptomları azaltılır. Amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Alzheimer hastalığından korunmak için egzersiz yapmak, düzenli ve dengeli beslenmek, alkol ve sigara kullanımından uzak durmak, zihni aktif tutmak ve sosyalleşmek gerekir. Alzheimer hastalığının engellenmesi mümkün değildir, ancak yavaşlatmak da elimizdedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, Akdeniz tipi beslenme, balık tüketimi, sebze ve meyve tüketimiyle bu hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılmaktadır."

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