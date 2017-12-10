'9 liradan al 60 liraya sat'

Ordu'da 9 liradan satın alınan fındık, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendecilerde ve kuru yemişçilerde 60 liradan satılıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun kalite fındık 10.50 TL, levant kalite fındık 10 TL'den satın alınırken, Ordu'da serbest piyasada fiyat 9 TL olduğu belirtildi. 9 liradan satın alınan fındık, fabrikada kavrulup işlendikten sonra perakendeci ve kuru yemişçilerde 60 liradan satılıyor.

Fındık fabrikalarında işlenerek kavrulan fındığın büyük bölümü ihraç ediliyor. Ülke ekonomisine de büyük döviz girdisi sağlayan fındığın, üreticiden ucuza alınarak özellikle iç piyasada yüksek fiyata satılması ise şaşırtıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, fındığın maliyetinin altında satılmasına rağmen iç fındık fiyatının yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Aradaki farkın nerelere gittiğini merak ediyoruz. Baktığımızda üreticiyle tüketici arasında çok büyük uçurum var. Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Üreticide bunu sorgulamak istiyor" dedi.

Yunus KILIÇ