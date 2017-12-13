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Ak Ocaklar’dan Dündar’a Ziyaret

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Ak Ocaklar’dan Dündar’a Ziyaret
Ak Ocaklar yöneticileri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Ak Ocaklar yöneticileri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Başkan Dündar, Anadolu Kardeşliği Ocakları Derneği (Ak Ocaklar) Bursa il yönetimini Ördekli Kültür Merkezi'nde ağırladı. Ak Ocaklar Bursa İl Başkanı Bahattin Yıldız, derneğin çalışmaları hakkında Başkan Dündar'a bilgi verdi. Dündar, "Ülkemizin özellikle bu dönemde birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyacı var. Allah'ın izniyle bu millet, birlik içerisinde düşmanlara cevap verecektir. Kendi ayaklarımız üzerinde durmaya başlayınca, Türkiye'nin büyümesine, ilerlemesine çeşitli yollarla engel olmaya çalışıyorlar. Fakat, bu millet geçmişte olduğu gibi tarih sahnesinde yerini alacaktır. Şunu çok iyi anladık ki, kendimizden başka dostumuz yok. Bizi birleştiren bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Bayrağımızın gönderden inmemesi lazım. Ülkede farklı görüşler olabilir ama önce sahip çıktığın bir vatanın olacak. Vatan yoksa farklı görüşlerin hiçbir önemi yok" dedi.

Bahattin Yıldız, "Ak Ocaklar olarak vatan millet sevdasıyla kurulduk. Dünyada tek dostu olmayan ülke biziz. Biz herkesi kabul ediyoruz, ama bizi kimse kabul edemiyor. O yüzden biz vatanımıza sahip çıkmalıyız. Bu misyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle gençlerimize büyük görev düşüyor. Vatanına, bayrağına, dinine sahip çıkan gençlerle her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Bu bilinçle dernek olarak, gençlerimize yönelik eğitim çalışmaları düzenliyoruz" diye konuştu.

Yıldız, Dündar'a derneğin flamasını hediye etti.

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