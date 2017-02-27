Ak Parti İl Başkanı Saylar: “ İstikrar Ve İstikbal İçin Evet Diyoruz”

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, " İstikrar için evet, istikbal için evet, istiklalimiz için evet diyoruz " dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, " İstikrar için evet, istikbal için evet, istiklalimiz için evet diyoruz " dedi.

16 Nisan'daki referandum çalışmalarının startının geçtiğimiz hafta sonu verildiğini ve Karabük teşkilatı ile yoğun bir katılım sağlandığını kaydeden Başkan Saylar, "Cumartesi günü teşkilatlarımız ile Ankara'daydık. Karabük'ten yoğun bir katılım gerçekleştirdik. Başbakanımız orada 18 maddeyi, kamuoyunu bilgilendirmek için tek tek izah etti. Tabi diğer taraftan çalışma yapanlar ile ilgili de söylenen birçok cümlenin toplumda algı oluşturmaya yönelik yalan cümleler olduğunu bizzat kendisi orada izah etti" diye konuştu.

"Çok güçlü bir kampanya dönemimiz artık başlıyor"

Referandum sürecinde yapılacak olan çalışmalar ile ilgili de güçlü bir kampanya döneminin kendilerini beklediğini ifade eden Saylar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili biz teşkilatlar olarak artık sahaya bugünden itibaren ineceğiz. Ayın 16'sına doğru meclis kapanacak. 16'sından sonra daha da yoğun bir şekilde milletvekillerimizin katılımı ile referandum kampanyamız başlamış olacak.Benimsüreç ile alakalı temennim; hem ülkemize hem milletimize bereket getirsin, huzur getirsin" dedi.

"Seçim koordinasyon merkezimiz ile koordineli bir şekilde çalışacağız"

Her seçim de olduğu gibi 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum için de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) kurulduğunu belirten Saylar şunları söyledi: "Bizim çalışma sistemimiz, seçim koordinasyon merkezimiz var. Bütün seçim programını onlar hazırlarlar, bizde onların hazırladığı programa riayet ederiz. İlimizde ki SKM ile Genel Merkezimiz de bulunan SKM koordineli bir şekilde çalışarak iletişim halinde olurlar. Şunu da belirtiyim; Genel Merkezimizin materyaller ve sloganlar ile ilgili çalışmalarının hepsi de bugün itibari ile SKM'ye geliyor."

Seçim çalışması boyunca Karabük'e Başbakanın, Genel Başkan Yardımcılarının ve Bakanların geleceğini de ifade eden İl Başkanı Timurçin Saylar, "Seçim çalışması boyunca İlimize hangi Bakanlarımız gelecek, Genel Başkan Yardımcılarımız gelecek onların belirlemesini yapacağız. Sayın Başbakanımız gelecek, onun tarihinin belirlenmesi için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın programları yoğun, onun ziyareti ile ilgili şuan bir bilgimiz yok, ama kendileri 30 İl'e gidecekti şimdi 50 İl'e çıktı ve bizde gelmelerini çok arzu ediyoruz. Bunun yanında Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Devlet Bahçeli'nin geleceğini öğrendik. Güzel olacak inşallah. Biz sorulacak her soruya, vatandaşlarımızı bilgilendirecek şekilde cevap vermeye de hazırız" diye konuştu.