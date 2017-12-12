Ak Parti İl Başkanı Yaktı Malazgirt’e

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, beraberindeki partililerle Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, beraberindeki partililerle Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, beraberindeki partililerle ilk olarak AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililerle bir araya gelen Yaktı, 3 Aralık'ta Muş'ta yapılan kongreye gelerek oy kullanan tüm delegelere ve kongreye katılan partililere teşekkür ettiğini dile getirerek, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı olağan kongremize gelen siz değerli Malazgirt halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bizde yeni il teşkilatı üyelerimiz ile birlikte siz değerli Malazgirt ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretine geldik" dedi.

"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştiren Yaktı, "Şimdilerde bir Kudüs meselesi var. Kudüs üç semavi din için çok kutsaldır. Kudüs, asla bir siyaset anlayışının kurbanı edilmeyecek kadar hassas bir bölgedir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi orası bizim kırmızı çizgimizdir. Herkesin bu konuda çok dirençli olma zorunluluğu vardır. Sadece ve sadece Kudüs'te Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak, Filistinlileri orada ezmeye yönelik girişimlere karşı durmak gibi bir bakış açısıyla sınırlayacak kadar sığ bir anlayış değildir. Kudüs, bizim kutsalımızdır. Biz AK Partililer olarak Kudüs ve oradaki Filistin halkının haklarını savunmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Yaktı ve beraberindeki heyet, daha sonra Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'yı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten son derece memnun olduğunu ifade eden Kaymakam Soner Kırlı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanın da katıldığı kongrede il başkanı olan Yaktı'ya başarılar diledi. Kaymakam Kırlı, "Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. AK Parti Muş İl Başkanlığı göreviniz hayırlı olsun. İlçemizde belediyecilik anlamında çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki nisan ayının ikinci haftasında hem su hem de kanalizasyon çalışmalarımıza ilk kazmayı vuracağız. Önümüzdeki bahar aylarında Malazgirt ilçemizde çok ciddi çalışmalarımız olacak. Malazgirt halkına bu müjdeyi de verelim, artık Malazgirt ilçesi hep ileriye bakacak ve hep hizmet acısından ilerleyecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, "Malazgirt önümüzdeki yıl bambaşka olacak'. Malazgirt ilçesinin makûs tarihini değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.