  • BIST 109.286
  • Altın 152,987
  • Dolar 3,8307
  • Euro 4,4999
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

Ak Parti İl Başkanı Yaktı Malazgirt’e

» »
Ak Parti İl Başkanı Yaktı Malazgirt’e
AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, beraberindeki partililerle Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, beraberindeki partililerle Malazgirt ilçesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, beraberindeki partililerle ilk olarak AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililerle bir araya gelen Yaktı, 3 Aralık'ta Muş'ta yapılan kongreye gelerek oy kullanan tüm delegelere ve kongreye katılan partililere teşekkür ettiğini dile getirerek, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı olağan kongremize gelen siz değerli Malazgirt halkına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bizde yeni il teşkilatı üyelerimiz ile birlikte siz değerli Malazgirt ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretine geldik" dedi.

"Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştiren Yaktı, "Şimdilerde bir Kudüs meselesi var. Kudüs üç semavi din için çok kutsaldır. Kudüs, asla bir siyaset anlayışının kurbanı edilmeyecek kadar hassas bir bölgedir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi orası bizim kırmızı çizgimizdir. Herkesin bu konuda çok dirençli olma zorunluluğu vardır. Sadece ve sadece Kudüs'te Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak, Filistinlileri orada ezmeye yönelik girişimlere karşı durmak gibi bir bakış açısıyla sınırlayacak kadar sığ bir anlayış değildir. Kudüs, bizim kutsalımızdır. Biz AK Partililer olarak Kudüs ve oradaki Filistin halkının haklarını savunmak adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Yaktı ve beraberindeki heyet, daha sonra Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'yı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten son derece memnun olduğunu ifade eden Kaymakam Soner Kırlı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanın da katıldığı kongrede il başkanı olan Yaktı'ya başarılar diledi. Kaymakam Kırlı, "Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. AK Parti Muş İl Başkanlığı göreviniz hayırlı olsun. İlçemizde belediyecilik anlamında çok ciddi çalışmalarımız var. Önümüzdeki nisan ayının ikinci haftasında hem su hem de kanalizasyon çalışmalarımıza ilk kazmayı vuracağız. Önümüzdeki bahar aylarında Malazgirt ilçemizde çok ciddi çalışmalarımız olacak. Malazgirt halkına bu müjdeyi de verelim, artık Malazgirt ilçesi hep ileriye bakacak ve hep hizmet acısından ilerleyecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, "Malazgirt önümüzdeki yıl bambaşka olacak'. Malazgirt ilçesinin makûs tarihini değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aktaş’tan Hasta Çocuklara Moral12 Aralık 2017 Salı 16:08
  • Ayvalık Şefkat Evleri Derneği 2. Başkanı Uğur Odunlu’nun Acı Günü12 Aralık 2017 Salı 16:08
  • “Yılın Basın Fotoğrafları” Fotoğrafseverlerle Buluşuyor12 Aralık 2017 Salı 16:08
  • Tren Altında Kalarak Can Veren İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı12 Aralık 2017 Salı 16:08
  • Karacabey’de Su Kesintisi12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Manisa’nın Sağlık Hizmetlerini Konuştular12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Tokat’ta Fetö’nün Yurdu, Okul Oluyor12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Ordu’da Yerli Malı Haftası Kutlandı12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Kırıkkale Üniversitesinden Sosyal Medya Ve Bilişim Hukuku Konferansı12 Aralık 2017 Salı 16:04
  • Muş’ta Yol Genişletme Çalışması12 Aralık 2017 Salı 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti