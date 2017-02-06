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ALINAN DERSLER, VERİLEN DERSLER

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ALİ ONUR ŞAHİNOĞLU

Hollywood ve Bollywood pek meşhurdur da, Nollywood çok az kişi tarafından bilinir.

2012’de 20.yılını kutlayan Nijerya film endüstrisine verilen isimdir bu.

Basit yaşayan ve basit düşünen insanların elinden oldukça basit filmler çıkar piyasaya.

Ama bilirsiniz basiti yapmak daha zordur.

İşte bir hırsızın hikayesinin anlatıldığı kısa film, basitliğin bu kuvvetli mesajını taşıyanlardandır.

Kahramanımız yolda yürürken karşılaştığı, kendi gibi meteliğe kurşun sıktığı kıyafetlerinden anlaşılan iki arkadaşını soyar.

Sonra başka bir arkadaşına rastlar.Son derece iyi giyimli olan arkadaşının arka cebinden sarkan cüzdanı görürüz.

Ee tabi bizim gördüğümüzü hırsız hiç görmez olur mu?

Kısa bir hoş beşten sonra ayrılır iki arkadaş.

Bizim açgözlü hırsız yoluna devam ederken cüzdanı açar.İçinde iki adet tornavida vardır.

Sonra kamera yoluna devam eden diğer adama odaklanır.Hırsızın o günkü hasılatını saymakla meşguldür.

Bu filmden çıkarılacak dersler:

Çalmak, çalma hırsını körüklerken, dürüst olmak ise dürüst olma hırsını körükler.

Kıyafet aldatıcı olabilir.Zira en vahşiler takım elbise giyenler arasından çıkar.

Bir, iki hatta bütün insanlığı bile kazıklayabilirsiniz.Ama sizi de kazıklayacak birileri elbet çıkar.

Arkadaşınıza yamuk yapmayın.Kendinize yapmış olursunuz.

3. DÜNYA BARIŞI

Nobel Barış Ödülü sahibi eski SSCB lideri Gorbaçov, dünyadaki mevcut durumun kötü bir yere gittiğinden yakınıp 3. Dünya savaşının çok yakın bir olasılık olduğundan bahsetmiş.

Soğuk savaşın bitmesinde büyük payı olan devlet adamlarından biri olduğu için söyledikleri kayda değer.

Zira bir öncekinden dolaysız olarak etkilenmeyen hiçbir savaş yoktur.Dolayısıyla şimdilerde yaşadığımız durum için de soğuk savaşın etkilerini tamamen yok sayamayız.

Bu saatten sonra savaş barışa döner mi bilinmez.

Ancak patron devletlerin başına ‘atarlı’ kişilerin gelmesi bu olasılığı gittikçe zayıflatıyor.

Oysa barışa giden yol, empati, dürüstlük ve tabii ki iyi niyetten geçer.

BİRAZ D, BİRAZ E

Eczanelerdeki besin takviye standları gittikçe büyüyor.

D, E veya C, hangi vitamini istersen sana verebilecek olan bir hap mevcut.

Demir mi eksik? Buyur onun da hapı burada.Tıpkı magnezyum ve omega 3 gibi.

Yakında bakkal veya manav yerine eczane yollarını aşındırırsak hiç şaşırmayın.

Bilimkurgu filmlerinde sıkça kullanılan bir klişe olan haplarla dolu kahvaltı tabağı uzak bir ihtimal değil.

Sorgulanması gereken ise bu gidişatın doğru olup olmadığıdır.

IŞIK

Northwestern Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada spermin yumurtalığa ilk girişi esnasında ani bir ışık parlaması olduğu açıklanıp, görüntülerle kanıtlanmış.

Evrenin başlangıcına dair şimdilik elimizdeki en iyi teori olan big bang de her şeyi başlatan ani bir patlamadan yola çıkar.

İnsanın ve evrenin ortak noktalarından biri daha.

İnsanın kainatta var olduğunu bilmek de anlamak da kolaydır.

Ancak insandaki kainatın varlığını anlamak zordur.

Bu yüzden pek umursanmaz.Kainat dışsallaştırılır.İnsan kendini bu bütünün bir parçası gibi değil, sonradan eklemlenen bir canlı gibi görür.

Bunu aşmak ise biraz emek ister.

Ancak unutulmamalıdır ki, insana yeni kapılar açan, kolay olana değil, zor olana kafa yormaktır.

YORUMCU

Televizyon programlarında hep aynı yorumcuları görüyorum.

Bir gün tarih, diğer gün biyoloji.Ne ararsan var.

Merak ediyorum ülkemizde bu konunun gerçek uzmanları yok mu?

Hem bu konuda yıllarını veren insanlara saygısızlık, hem seyirciye.

Türk halkı gerçek bilgiye layık görülmüyor mu?

Hakim olan düşünce ‘ne verirsen gider’ mi yoksa ‘bizim adamımız, sizin adamınız’ mı?

Bilimin sağı solu mu olur yahu?

Ne dersiniz, belki zirveyapan toplumsal şiddetin kaynağı budur.Russel demiyor mu “Ne kadar az bilirsek, o kadar çok kızarız,” diye.

NE ÖĞRENDİM?

Annem ve babamdan,

Belli bir süreliğine geldikleri görevler veya benzerlerini kapmak için insanlar ödünler verirken veyahut o görevlerde uzun yıllar geçiren insanlar zaman içindekarakter erozyonuna uğrarken, onların bu yolculuğu son derece asil ve temiz bir şekilde tamamladıklarına ben şahidim.

Bu nedenle, geleceğe bırakılacak en önemli mirasın mal, mülk veya makam değil, temiz bir isim olduğunu öğrendim.

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