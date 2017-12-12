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Anne Vahşeti Gizli Kamerada

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Anne Vahşeti Gizli Kamerada
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 27 yaşındaki Tuğba Tülübaş'ın 2 yaşındaki kızı Esila'yı darp etme görüntüleri kocası Erdem Tülübaş'ın şüphelenip...

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 27 yaşındaki Tuğba Tülübaş'ın 2 yaşındaki kızı Esila'yı darp etme görüntüleri kocası Erdem Tülübaş'ın şüphelenip evine gizli kamera kurmasıyla ortaya çıktı.

Gökçebey ilçesinde beyaz eşya işletmesi bulunan 29 yaşındaki Erdem Tülübaş, 2014 yılında Tuğba Tülübaş ile görücü usulüyle evlenerek dünya evine girdi.

Çiftin 2 yıllık evliliklerinden Esila isimli kız çocukları dünyaya geldi. Erdem Tülübaş, kızı Esila'nın vücudundaki morlukları görünce durumdan şüphelenip evine gizli kamera yerleştirdi. Kızını dövüp ve darp ettiği görüntüleri gizli kamera ile tespit eden Erdem Tülübaş, elindeki görüntülerle polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Olay sonrası gözaltına alınan Tuğba Tülübaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyince kendisine gizli kameradaki görüntüler izletildi. Hakkında soruşturma açılan Tuğba Tülübaş, evden 3 ay uzaklaştırma cezası aldı.

Dehşet anları gizli kamerada

Erdem Tülübaş'ın evin bir bölmesine gizlice yerleştirdiği gizli kameranın kaydettiği o anlar adeta kan dondurdu. Tuğba Tülübaş'ın "Gırgır nerede? Gırgırı nereye koydun? Hemen getir. Gırgırı nereye koydun ya?" diye bağırdığı görüntülerde minik Esila'nın ağladığı görülüyor.

Yerden kalkan ağlayarak çığlık atan kızına "Allah belanı versin, gırgırı nereye koydun" diye tepki gösteren anne, bir süre sonra kızını tokatlayıp kaldırıp yeniden koltuğa fırlatması dehşete düşürdü.

Eşine boşanma davası açtı

Yaşanan sürecin ardından Tuğba Tülübaş, ailesinin bulunduğu Çorlu'ya yerleşti. Bu süreçte Erdem Tülübaş da Tuğba Tülübaş'a boşanma davası açtı. Kızı hakkında geçici uzaklaştırma cezası geçen Cuma günü biten Tuğba Tülübaş, avukatıyla birlikte eşinin evine giderek kızının velayetini aldığını söyledi.

Erdem Tülübaş, gizli kamera görüntülerine rağmen kızının velayetinin mahkeme kararıyla eşi Tuğba Tülübaş'a verilmesiyle ikinci kez yıkıldı. Erdem Tülübaş ise annesinde kalan kızı Esila'nın hayatından endişe ettiğini söyledi.

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